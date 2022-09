Pais de menina grávida pela 2º vez após estupro concordam com aborto da filha

Os pais da menina de 11 anos, que teve o direito ao aborto negado durante a primeira gestação, fruto de um estupro em Teresina, entraram em acordo e concordaram com o aborto da filha. A vítima, grávida pela segunda vez por violência sexual, está acolhida em um abrigo especializado, junto com o bebê. As informações são do portal g1.

"Estamos aguardando o laudo médico e novos exames para fazer a interrupção da gravidez. Ela quer tirar a criança. Minha filha está bem, vem recebendo um bom tratamento no abrigo", contou o pai ao portal.

Para analisar a possibilidade do aborto, uma junta médica da Maternidade Dona Evangelina Rosa será acionada. Até o momento, a Justiça não se posicionou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). De acordo com a delegada Lucivânia Vidal, os homens suspeitos de estupro de vulnerável contra a menina de 11 anos grávida pela segunda vez pertencem ao núcleo familiar da vítima.

Ainda conforme a publicação, a delegada apura quem pode ser responsabilizado pelo caso, além dos autores do abuso. Segundo ela, houve negligência por parte da família ou dos órgãos que foram a rede de proteção da vítima após a primeira gravidez.