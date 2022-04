Médico morre em avião enquanto viajava a caminho de lua de mel nas Maldivas

O médico oncologista Glauto Tuquarre, de 49 anos, faleceu enquanto viajava para a lua de mel com a esposa nas Maldivas. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25), segundo o portal G1, e a suspeita dos familiares é que ele tenha sofrido um infarto.

Após ter se casado com Lícia Dutra Tuquarre no sábado (23), no Piauí, os dois partiram para as Maldivas. Entretanto, Glauto começou a passar mal dentro do avião, onde recebeu assistência de médicos que estavam a bordo.

Por volta das 10h20, horário de Brasília, a aeronave na qual o casal estava pousou em Doha, capital do Catar, em uma conexão que já estava prevista para o voo inicialmente.

Até o momento, familiares e amigos piauienses estão se mobilizando para ajudar Lícia a trazer o corpo de Glauto ao Brasil. Porém, ainda não existem detalhes de quando a transferência irá acontecer.

Profissional experiente

Glauto Tuquarre se formou pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e era especializado em oncologia.

Além disso, era considerado experiente na área, com mestrado em câncer de intestino, e já atuou em Roraima e no Maranhão.