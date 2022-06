Jornalista Alcide Filho é preso suspeito de estupro de vulnerável em Teresina

O apresentador e ambientalista Alcide Filho foi preso, na manhã desta quarta-feira (8), em Teresina, suspeito de estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos. As informações são do G1. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca na casa do apresentador, expedidos pela Justiça.

Segundo a delegada Lucivânia Vidal, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Alcide é suspeito de manter o adolescente, vítima de estupro, morando com ele desde 2020 e trabalhando sem receber salário durante esse período. Ele tinha ainda, de acordo com ela, interesse de adotar o garoto.

Os abusos teriam acontecido de forma reiterada até o final de 2021, segundo ela, época em que o adolescente decidiu sair da casa. Ele denunciou os crimes para a família.

Em abril, o caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e, cerca de um mês depois, a DPCA iniciou as investigações, que seguiram até agora. O inquérito foi concluído e foi pedida a prisão preventiva de Alcide Filho, autorizada pela Justiça. Apresentador nega

O apresentador negou as acusações em depoimento à Polícia. A TV Meio Norte, onde ele comanda um programa sobre meio-ambiente e ecologia, informou repudiar todo tipo de violência e que, devido ao caso, a exibição do programa está suspensa temporariamente. Futuramente, conforme a emissora, a defesa terá oportunidade de se pronunciar.