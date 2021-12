Hospital fica sem energia e morador faz 'gambiarra' para manter respirador de criança, em Teresina

O ambientalista Dionísio Carvalho, que presenciou o fato, disse que a situação era preocupante. Ele gravou o momento em que os moradores improvisaram.

“Além do caso dessa criança que iria ficar sem ar se não fossem os vizinhos se mobilizarem para ligar extensões e levar energia até o hospital, crianças também ficaram sem medicação, porque os profissionais não podiam aplicar no escuro”, relatou.

