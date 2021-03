Governo do Piauí amplia toque de recolher e mantém lockdown aos fins de semana

O governador do Piauí, Wellington Dias, anunciou, nesta quarta-feira (3), que o estado prorrogará restrições contra a pandemia de Covid-19 até o dia 15 de março. Assim, o lockdown seguirá nos fins de semana, proibindo o funcionamento de atividades não essenciais.

Além disso, o toque de recolher será ampliado: agora, iniciará às 22h. Antes, a restrição de circulação vigorava em território piauiense das 23h às 5h. Eventos, festas e shows continuam proibidos.

O comércio, conforme o governo estadual, seguirá funcionando até as 17h, e os shoppings, entre as 12h e 21h, horário de fechamento designado também para bares e restaurantes. As atividades consideradas essenciais seguirão com o mesmo funcionamento definido no decreto anterior, que vigora até esta quinta-feira (4).

As ações foram anunciadas depois de reunião com o Comitê de Operações Especiais (COE), o qual aprovou as últimas recomendações do COE Técnico-Científico. “Nosso objetivo com as medidas é reduzir internações até junho, evitar colapso na rede de saúde e, consequentemente, reduzir óbitos. Toda vida salva importa”, afirmou Wellington Dias.

Limitações no serviço público

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, informou que somente 30% dos funcionários públicos poderão trabalhar de modo presencial em cada repartição e recomendou que os demais poderes adiram à medida.

As medidas serão detalhadas em decreto estadual a ser publicado pelo governo estadual.