Feriado em Teresina, saiba o que funciona no Dia do Trabalho

O feriado deste sábado (1°), Dia do Trabalhador, ocorre em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19 no Brasil. Em todos os estados, por exemplo, vigoram diferentes medidas de isolamento social e prevenção à doença. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

Por causa disso, o Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Decretos estaduais são os principais modelos seguidos nessas cidades.

Teresina

Em Teresina, as lojas podem funcionar por drive-thru e delivery no sábado (1°) e no domingo (2). Um decreto estadual proíbe o funcionamento do comércio nos fins de semana, mas a prefeitura autorizou nessas modalidades.

Bares e restaurantes podem funcionar até as 16h, sem aglomerações, com permissão para apresentações musicais. Mercados e padarias têm permissão para funcionar até 23h.