Em cortejo de mais de 4 horas, Teresina se despede de ex-prefeito Firmino Filho

A cidade de Teresina se despediu, nesta quarta-feira (7), do ex-prefeito Firmino Filho em um cortejo que percorreu todas as zonas da capital do Piauí. O político foi encontrado morto na terça-feira (6) na calçada de um edifício empresarial no bairro São Cristóvão.

O corpo do ex-gestor municipal foi transportado por um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade. A homenagem aconteceu logo após o velório, que foi restrito e contou apenas com a presença de familiares e de amigos. O cortejo começou às 8h15 e se encerrou às 12h30 no cemitério Recanto da Saudade, onde acontece o sepultamento às 17h. As informações são do portal G1.

No momento em que o corpo de Firmino Filho passou em frente ao prédio da Prefeitura, de onde geriu o município por quatro mandatos, saindo em dezembro de 2020, a esposa do político, deputada estadual Lucy Soares (Progressistas), disse que, apesar da morte do marido, o legado dele continuará.

"A luta continua, firme e forte, vamos continuar o legado dele. Vamos inaugurar as obras que ele deixou”, prometeu.

Teresina em luto

A Prefeitura de Teresina decretou luto por três dias e lamentou a morte de Firmino Filho. O atual prefeito, Dr. Pessoa (MDB), afirmou que apesar de terem sido adversários políticos, não poderia deixar de prestar uma última homenagem ao político.

“Ele foi meu adversário político, mas eu como cidadão não poderia deixar de vir ao velório dele, e não dar luto por Teresina. Ele foi um cidadão que se dedicou bastante por Teresina e o povo está dando a sua última homenagem”, disse Dr. Pessoa ao G1.

O coronel Jonh Feitosa, que foi comandante da Guarda Municipal na gestão de Firmino Filho, lamentou a perca do ex-prefeito.

"Hoje a cidade acordou sem um dos seus mais importantes líderes”, disse em entrevista à TV Clube.

Cortejo

O veículo do Corpo de Bombeiros com o corpo de Firmino Filho trafegou pelas principais ruas das quatro zonas da cidade, apenas a Zona Rural ficou de fora do trajeto. Várias pessoas prestaram as últimas homenagens ao ex-prefeito na ocasião.

O cortejo foi acompanhado de flores, palmas e agradecimentos por onde passou, segundo o portal G1. Na sede da Fundação Municipal de Saúde, na Zona Norte, funcionários levaram balões brancos até o carro que estava Firmino Filho.

Segundo o coronel Feitosa, a vontade da família era ter uma despedida maior, mas que, infelizmente, a pandemia não permitiria.

“O desejo, inclusive da deputada Lucy, era de fazer algo diferente, bem maior, mas a situação pandêmica não permite. Então o cortejo vai passar por alguns locais para que as pessoas que desejarem possam dar seu último adeus e um abraço à distância, para ele que era apaixonado por Teresina", contou à reportagem de TV.

Polícia investiga morte

O ex-prefeito Firmino Filho foi encontrado morto, caído de bruços na calçada do edifício empresarial em que trabalhava, o Manhattan Tower, localizado na Avenida Senador Arêa Leão, bairro de São Cristóvão, em Teresina.

Segundo informações do Uol, peritos da Polícia Civil realizaram perícia na sala onde Firmino Filho estava antes de cair do prédio. Eles investigam se o ex-prefeito de Teresina se suicidou. Na sala foram encontrados os sapatos e o celular do ex-prefeito. O material foi recolhido.

No prédio funcionava o Tribunal de Contas da União (TCU), local em que político voltou a ser funcionário, no início do ano, após exercer dois mandatos seguidos na Prefeitura de Teresina.