Ciclofaixa no meio de rodovia no Piauí é apagada após repercussão; entenda

A ciclofaixa feita no meio de uma rodovia no Piauí foi coberta por asfalto, na tarde de quinta-feira (3), logo após repercutir negativamente nas redes sociais. O registro do momento em que a faixa foi apagada acabou sendo divulgado por um morador e publicado pelo portal g1.

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER) informou que a obra continuará em execução e a rodovia não estará disposta na faixa central.

"A obra, quando concluída, contará com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação", afirma comunicado divulgado pelo órgão.

O caso repercutiu nas redes sociais sob os argumentos de que a ciclovia na faixa central não seria segura para ciclistas, com a possibilidade da ocorrência de graves acidentes. Um morador, ouvido pelo g1 sem identificação, afirmou ter ido ao local duas vezes.

"Pela manhã eu fui lá, por volta das 10h45, fiz vários vídeos e fotos. E quando voltei à tarde, o governo já estava passando piche, por volta das 14h30. Foi tudo muito rápido", disse ele à publicação.

Estrada em obras

A ciclofaixa em questão estava localizada entre as estradas PI-140 e PI-141, anel viário da cidade de Canto do Buriti, a cerca de 400 km de Teresina.

Segundo o DER, o deslocamento da ciclofaixa para a lateral da estrada estava planejado e deve ocorrer ao longo da finalização das obras. Ao todo, mais de R$ 6 milhões foram utilizados para a obra na via, com extensão de mais de 10 km.

Veja a nota completa do DER:

Sobre a obra do contorno rodoviário da cidade de Canto do Buriti, a 400 km ao sul de Teresina, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER/PI) informa que a obra ainda está em execução e não haverá ciclovia na faixa central. A obra, quando concluída, contará com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação.