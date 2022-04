Cartaz de Jesus ao lado de misses em Paixão de Cristo no Piauí gera polêmica

A representação da Paixão de Cristo em forma de peça na cidade de Teresina, no Piauí, que seria apresentada pelo grupo de teatro Monte Castelo, gerou polêmica nas redes sociais por conta do cartaz de divulgação.

Na imagem, que viralizou nas redes, o ator principal da obra, caracterizado como Jesus Cristo, aparece cercado das imagens de várias misses, que integram o elenco da peça

Em publicações nas redes, por exemplo, internautas citaram a peça publicitária como desrespeito, criticando a forma com a qual resolveram retratar a história de Cristo.

"Teresina sempre inovadora, a Paixão de Cristo foi reformulada e vai tratar da relação de Jesus com digital influencers onde ele faz um curso de como engajar e conquistar fiéis pelo Instagram", disse um usuário do Twitter ao ironizar o caso.

Produtor defende

Ao todo, 250 pessoas fazem parte da peça. Entre o elenco, estão os atores Francisco Carvalho (João Batista), Roberto Rowntree (Pilatos), Pillar Costa (Maria Cléofas), além das misses Cecília Almeida (Demônio), Emylle Costa (Cláudia) e Gaby Lacerda (Salomé).

Segundo o produtor do grupo, Robervaldo Medeiros, que concedeu entrevista à Folha de S. Paulo, o cartaz será mantido apesar das críticas.

Foto: divulgação

"As pessoas têm que fazer uma reflexão melhor, porque estamos vivendo uma pandemia e muitas pessoas perderam a vida e o que estamos fazendo aqui é evangelizar através do teatro", afirmou ao também dizer que a maldade está no coração das pessoas.

Em nota, a prefeitura de Teresina relatou que a Fundação Cultural é só uma apoiadora do evento. "Toda a parte audiovisual do evento foi produzida pelo grupo de teatro. A prefeitura reforça o seu compromisso com a arte e cultura da cidade", disse o comunicado.

Até então, a organização da peça prevê um público de ao menos 10 mil pessoas para conferir a apresentação, que acontece no Teatro Monte Castro. Além disso, são aguardados espectadores de outros estados fora o Piauí.