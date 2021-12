Assaltantes rendem ônibus de time feminino de futebol do Piauí e abusam de uma jogadora

Um ônibus que levava as integrantes do time feminino Abelhas Rainhas, do Piauí, foi rendido na noite dessa quarta-feira (1º) durante um assalto praticado por dois homens em Teresina. Na ocasião, uma jogadora sofreu abuso sexual. As informações são do GE.

De acordo com o técnico Begão Silva, o fato aconteceu depois da partida do clube contra o Fluminense-PI na 3ª rodada do Campeonato Piauiense, em que as Abelhas Rainhas perderam por 3 a 2.

Ao deixar o estádio Lindolfo Monteiro, a presidente do time, Quitéria Alves, teve a bolsa levada. Durante a abordagem, uma atleta sofreu abuso sexual enquanto esperava o restante da equipe dentro do ônibus.

Segundo a Federação de Futebol do Piauí (FFP), a Polícia Militar foi acionada ao local e dispersou os criminosos. Tanto os documentos quanto o dinheiro da dirigente foram abandonados pela dupla e recuperados em seguida. Ninguém foi preso ou apreendido.

'Filme de terror'

"Pareceu um filme de terror. A ficha veio cair no ônibus quando a gente estava vindo embora. Nem consegui dormir, pensativa em tudo o que aconteceu, que poderia ter sido pior, que poderia ter tomado outro rumo essa história, poderia ter tido um mar de sangue com muita atleta correndo, motorista correndo. Muito aterrorizante. O que mais me dói é ter que ter ouvido de um representante da federação é que estamos erradas nesta situação", disse Quitéria Alves.

O técnico Begão Silva afirmou que a atleta abusada gritou pedindo ajuda. Na ocasião, de acordo com relatos, o motorista havia fugido porque viu um dos criminosos com uma faca.

Dispersão

Policiais militares que estavam de plantão no jogo atiraram várias vezes, dispersando a dupla. O clube informou que não registrou Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso.

"Situação lamentável. Desespero total da gente. Infelizmente aconteceu isso. A gente não tem tempo de sair todo mundo junto porque o pessoal da federação fica pressionando a gente para desocupar logo o vestiário. Ai a gente fica levando de pedaço em pedaço as coisas. Se todo mundo tomasse banho e saísse junto, seria mais difícil assaltar todo mundo junto. Agora quando vê que é mulher... Só tinha eu e o motorista carregando (as coisas). Só deu tempo da gente sair para buscar o resto e aconteceu o cara puxando a bolsa e saindo correndo", externou Begão Silva.

Apoio policial

A presidente das Abelhas Rainhas comunicou que a FFP prometeu destinar apoio policial à equipe na saída do estádio Lindolfo Monteiro nos próximos jogos.

O Campeonato Piauiense é realizado em sede única e todas as partidas acontecem na mesma arena, localizada no bairro Centro.

"Nossa equipe passou um grande susto de assalto quando estávamos saindo do vestiário, colocando as coisas no carro para vir embora. Foi um susto o ladrão carregando a bolsa da gente, tentando tomar o celular das mãos das meninas, ameaçando o motorista. Foi muito aterrorizante ontem", acrescentou a dirigente.