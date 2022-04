Após polêmica sobre cartaz, atriz explica que não havia verba para o figurino; veja vídeo

A atriz Pillar Costa publicou vídeo, nesta sexta-feira (15), para esclarecer sobre a peça publicitária do espetáculo Paixão de Cristo do Monte Castelo, em Teresina, no Piauí. O cartaz foi criticado, nas redes sociais, por usar fotos descaracterizadas das atrizes ao lado de Jesus.

Pillar afirmou não haver orçamento para a aquisição do figuro antes da encenação. Por isso, usaram fotos profissionais das atrizes. Ela pediu compreensão das pessoas e se emocionou ao comentar sobre o caso.

"Só para confirmar nossa presença”

"Primeiro, mil desculpas a quem se sentiu ofendido, quem pensa: 'ah, não gostei, achei que podia ter feito diferente'. Primeiro, não foi a gente que fez, e o pessoal do marketing não fez com intuito ruim, mas não tinha como fazer diferente. Foi só para confirmar nossa presença”, iniciou.

“Peço que vocês tenham mais amor, fica muito pesado ver isso, todo o 'hate' que a gente está sofrendo, a gente veio fazer de coração aberto, para vocês, para Cristo", disse Pillar.

“O grupo do Monte Castelo tem 37 anos de história. E por que não foi feito com o figurino? Porque não tinha verba!", acrescentou.