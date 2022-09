Adolescente é morta a tiros na frente do próprio filho em Valença do Piauí

A adolescente Emily Hellen Alves de Moura, de 16 anos, foi assassinada a tiros na frente do filho, um bebê de seis meses, em Valença do Piauí, no Piauí. O suspeito é o ex-namorado da vítima, um homem de 33 anos identificado como Rogério Quirino. As informações são do G1.

Ao portal, o major Santos, da Polícia Militar, afirmou que a adolescente estava em casa com o filho, a mãe, a avó, e o padrasto. O ex-namorado chegou e os dois foram conversar na sala. A menina estava com o bebê, que também é filho do suspeito, no colo.

“Repentinamente ambos começaram a discutir e poucos instantes depois os familiares de Emily ouviram disparos de arma de fogo. A vítima levantou-se correndo da sala, entrou no quarto de sua mãe e logo em seguida saiu e caiu sem vida entre a porta do quarto de sua mãe e a porta do banheiro social”, disse o policial ao G1.

O homem ainda teria feito mais três disparos contra a vítima, que atingiram a parede da sala.

Após os tiros, o homem fugiu. O padrasto da vítima tentou conter Rogério, mas ele conseguiu escapar usando uma moto vermelha. O suspeito vestia calça, blusa e boné de cores escuras. A polícia, agora, tenta localizá-lo.