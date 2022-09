Vocalista da Banda Sedutora é espancada por homem e mulher antes de show em Pernambuco; veja vídeo

A vocalista da Banda Sedutora, Soraya Oliveira, de 23 anos, foi espancada por um homem e a companheira dele, na madrugada dessa quarta-feira (7), antes de um show em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança e testemunhas que estavam próximo ao local.

Segundo a cantora, o agressor seria um policial militar chamado "Albenir". Na ocasião, ele estaria embriagado e a confusão teria acontecido por que o ônibus da banda estacionou atrás do veículo dos suspeitos. As informações são do portal g1.

Parte dos integrantes do grupo musical desembarcaram para levar os instrumentos para o palco, enquanto as duas cantoras, Soraya Oliveira e Bruna Leão, permaneceram no veículo.

"Ele bateu no vidro pedindo para a gente tirar o carro. Eu pedi que esperassem e disse que os músicos estavam vindo. A gente já estava de bota, com microfone na mão. Ele começou a urinar do lado da janela do carro. Levantei e pedi que ele parasse, porque uma mulher estava ali", relatou a vocalista.

Após retornar ao automóvel, a companheira do homem teria ido até o carro da banda e começado a agredir Soraya Oliveira.

"Ela abriu a porta e eu me levantei. Ela pegou no meu rosto e começou a me bater. Ele veio por trás e começou a me dar vários socos no rosto. Eu estava deitada no chão", relembrou.

Segundo a cantora, a mulher chegou a morder um dos seios dela. Ela relatou ainda que o corpo está repleto de hematomas.

Carro da banda foi atacado

Nas imagens capturadas por uma câmera de segurança, é possível observar que o suposto policial desfere cerca de sete socos na jovem. Em outro registro, é possível ver que o carro da banda foi danificado.

"Me levantei e ele me bateu novamente. Tentei entrar no carro, ele me bateu novamente. Quando saímos, ele ainda bateu no nosso carro de ré e, quando a gente estacionou em outro local, ele e a esposa quebraram todo o nosso carro. Foi aí que corri e me escondi dentro do bar", detalhou Soraya Oliveira.

Grupo musical registrou a ocorrência

Após as agressões, a banda seguiu para a Delegacia de Vitória de Santo Antão, onde registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

"Na delegacia, me orientaram a ir até a corregedoria tomar as medidas cabíveis, já que ele é PM, para que não fique impune. Ele me ameaçou de morte, me xingou disse palavras de baixo calão para a outra cantora. Estou sentindo muitas dores e com o psicológico totalmente abalado", disse a vítima.

A Polícia Civil confirmou ao portal, via nota, o registro do episódio, mas disse que as identidades dos autores das agressões são desconhecidas. Segundo a corporação, "as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste