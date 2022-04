Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados de Pernambuco

O Governo de Pernambuco decretou, nesta terça-feira (19), o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados no Estado. A flexibilização, anunciada pelo governador Paulo Câmara, vale a partir desta quarta (20).

O uso da máscara seguirá obrigatório nos transportes coletivos, nas escolas e nas unidades de saúde no Estado.

A medida, segundo o Governo, é permitida devido aos números da pandemia em queda no Estado. Desde o fim de março, a máscara não era mais obrigatória em espaços abertos de Pernambuco.

“Na semana passada atingimos o patamar de 80% da população vacinada com duas doses ou dose única, e mais de 80% dos maiores de 60 anos de idade havia tomado a dose de reforço. Esses números nos dão condições de avançar mais um passo no nosso Plano de Convivência com a Covid”, explicou Câmara, em pronunciamento.

Importância da vacinação

O governo pernambucano reforçou ainda que é fundamental que todos completem o esquema vacinal. "Essas e outras flexibilizações só foram possíveis devido aos cuidados sanitários e à imunização dos pernambucanos", destacou o Estado.