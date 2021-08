Tiroteio em shopping no Recife deixa vigilante e cliente feridos

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma vítima foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também área Central do Recife.

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o exato momento em que começa a correria, às 18h15. Dois funcionários de uma loja se esconderam atrás de um balcão. Um cliente tentou se esconder em um canto e depois correu para dentro da loja.