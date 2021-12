Surto de lesões de pele em Pernambuco é causado por mariposa, concluem dermatologistas

O surto de lesões na pele que causam coceira, registrado em Pernambuco, está sendo causado por uma mariposa, conforme os membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O inseto, do gênero Hylesia, libera cerdas minúsculas da região abdominal enquanto voa em torno de focos de luz. Essas pequenas partes penetram na pele e causam uma intensa dermatite.

"Com a comprovação das cerdas no exame direto, história clínica e epidemiológica extremamente compatível e relato de mariposas no local feito pelos moradores, concluímos que o mistério está resolvido e esperamos que os tratamentos corretos sejam ministrados à população.", declarou a SBD em nota.

Os primeiros relatos sobre a dermatite começaram em uma região residencial próxima a uma área de reserva de mata Atlântica do Parque Estadual de Dois Irmãos, em Recife. Devido ao período de reprodução, as mariposas ficam em maior número na natureza e costumam invadir casas, atraídas pelas luzes, aumentando, assim, o contato com os humanos.

Conforme a Secretária Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), 485 casos foram notificados desde novembro, quando as primeiras pessoas começaram a apresentar a lesão misteriosa. Ao todo, 17 cidades do estado registraram as lesões.

O surto, até então misterioso, motivou a elaboração de diversas hipóteses, inclusive um surto de intoxicação por ivermectina, escabiose, picadas de insetos e outras, mas sem nenhuma comprovação.

Um estudo dos dermatologistas Cláudia Ferraz e Vidal Haddad Junior esclareceu a etiologia correta da erupção cutânea, além de descrever adequadamente as lesões.

Conforme a SBD, a dermatite pode permanecer por dias e até semanas, devido à permanência das cerdas (“flechettes”) na pele, que podem ser observadas por exames.

Legenda: Exame direto de lesão papulosa mostrando presença de estruturas alongadas compatíveis com cerdas da Hylesia Foto: reprodução/SBD

O tratamento da lesão é realizado com foco na inflamação através da administração de corticoides tópicos e anti-histamínicos e, segundo a sociedade, dependendo da extensão das lesões, o uso de corticoides sistêmicos pode ser necessário.

