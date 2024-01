Recife Exclusive: Joelma participa de ação da Recife FM ao lado de fãs

A Recife FM, uma das principais emissoras de rádio da capital pernambucana, começa o ano de 2024 em grande estilo com a ação Recife Exclusive. Todas as quartas-feiras de janeiro, a partir das 16 horas, a iniciativa trará artistas renomados para um bate-papo, proporcionando momentos exclusivos aos fãs da música e aos ouvintes fiéis da rádio.

A primeira convidada foi a cantora Joelma, que marcou presença na emissora na tarde de ontem (10). Dona do hit "Voando pro Pará", a artista cativou os fãs presentes na sede da emissora e trouxe uma atmosfera alegre e contagiante para o espaço, durante conversa com a locutora Gal Ferrer.

A ação continuará nas próximas quartas-feiras deste mês, com a presença de Raphaela Santos, Priscila Senna e da Banda Magníficos.

Legenda: A cantora se reuniu com fãs na Recife FM Foto: Divulgação

A Recife Exclusive representa a abertura do calendário de ações em 2024 da emissora, como forma de celebrar os ouvintes que acompanham diariamente a programação. Comprometida em oferecer o melhor para seu público, a rádio se destaca por tocar o que o ouvinte gosta e realizar ações de prêmios todos os dias, proporcionando momentos de alegria e interatividade.

"Nosso propósito é estar nos lares, conversando com as donas de casa, no carro, no ônibus. Onde quer que o ouvinte esteja, a Recife FM estará junto, levando uma programação de qualidade, os melhores eventos da capital e as promoções mais amadas", destaca Marcelo Pitanga, gerente comercial.

Legenda: Próximas atrações da ação Recife Exclusive Foto: Divulgação

Com uma abordagem que vai além do simples entretenimento, a Recife FM busca criar laços com seus ouvintes, tornando-se parte integrante de suas rotinas. A emissora se esforça para oferecer experiências únicas e memoráveis, seja por meio de eventos exclusivos, entrevistas com artistas renomados ou promoções irresistíveis.

Os ouvintes podem esperar por momentos emocionantes e cheios de energia positiva nas quartas-feiras de janeiro, com o Recife Exclusive trazendo não apenas música de qualidade, mas também a chance de se conectar ainda mais com seus artistas favoritos.