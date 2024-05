Promoção Números da Sorte da Recife FM vai premiar ouvintes com vales-compra de R$ 700

A partir da próxima segunda-feira (6), a Recife FM inicia a promoção “Números da Sorte”. Por meio da ação, os participantes terão a chance de ganhar, semanalmente, vales-compra no valor de R$ 700.



Com o objetivo de premiar os ouvintes mais engajados com a programação, a promoção apresenta uma dinâmica animada. Para participar, os ouvintes devem ficar atentos à programação da Recife FM e anotar os quatro números da sorte que serão divulgados ao longo da semana. Além disso, devem responder à pergunta: "Qual a rádio que é a sua paixão?".

Para participar da promoção, os ouvintes podem enviar mensagens para o WhatsApp oficial da emissora (81) 97341-4765, ligar para o telefone (81) 3413-7117 ou por meio de formulário disponível nas redes sociais oficiais. Todos os detalhes constam no regulamento disponível no link https://bit.ly/PromoRecifeFMNS.

Além dos vales-compra, a Recife FM continuará premiando os ouvintes diariamente com uma variedade de prêmios, que vão desde eletrodomésticos até ingressos para shows e vales-gás.



Serviço

Promoção Números da Sorte - Recife FM

Certificado de Autorização SPA/MF nº. 06.033998/2024

Início: 6 de maio