Prefeitura de Olinda anuncia cancelamento de Carnaval de rua em 2022

A prefeitura de Olinda, no Recife, anunciou o cancelamento da festa de Carnaval na cidade em 2022. Nesta quarta-feira (5), o prefeito Lupércio Nascimento (Solidariedade) concedeu entrevista coletiva explicando os motivos para a tomada de decisão nesse momento.

"Só iríamos fazer o Carnaval se a gente sentisse segurança. Não seremos irresponsáveis em expor a vida de ninguém", pontuou o prefeito do município. Recentemente, Salvador, na Bahia, e Rio de Janeiro também decidiram pelo cancelamento do festejo.

A decisão, já tomada em outras cidades pelo Brasil, está intimamente ligada ao avanço da variante Ômicron da Covid-19 no Brasil, assim como à preocupação com a epidemia de gripe em diversos estados.

"Eu sempre disse que nós estávamos preparados para realizar o Carnaval da nossa cidade em 2022 desde que as condições por conta da pandemia fossem favoráveis. No entanto, o cenário pandêmico não nos permite fazer este que é o maior Carnaval do mundo", pontuou o prefeito de Olinda em coletiva de imprensa.

Enquanto isso, a decisão sobre as festas privadas só deve ser anunciada na segunda quinzena de janero deste ano, como já havia sido comunicado pelo governo de Pernambuco.

Indefinição

Em Recife, no entanto, a decisão ainda não foi firmada. Ainda na última segunda (3), a prefeitura local afirmou que a decisão deve seguir as autoridades sanitárias.

Ainda assim, na mesma nota divulgada, a administração pontuou que a festa só deve retornar aos níveis pré-pandêmicos após o fim da crise sanitária.