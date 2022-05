Pernambuco já registra 93 mortes confirmadas devido às fortes chuvas

As fortes chuvas que atingem Pernambuco já deixaram 93 mortes confirmadas desde quarta-feira (25), segundo o g1. Conforme contagem do governo do estado, até a manhã desta segunda-feira (30), eram 91 mortos e 26 desaparecidos.

As áreas mais atingidas são a Região Metropolitana de Recife e a Mata Norte e pelo menos 14 cidades já decretaram situação de emergência.

A Defesa Civil de Pernambuco ainda contabilizou mais de 6,1 mil pessoas desabrigadas. Segundo o secretário executivo, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, são 6.170.

"Oficialmente temos o número de 6.170 pessoas na condição de desabrigados. Estão em abrigos públicos, nos municípios que instalaram esses recursos. Temos aproximadamente 40 municípios afetados. Estamos diante de um evento que não é visto normalmente", disse em entrevista ao g1.

"Dor muito forte"

A dona Maria Lúcia da Silva, de 56 anos, relata que já não consegue mais dormir após deixar a sua casa no último sábado (28). Moradora de Jardim Monteverde, uma das áreas atingidas pelas fortes chuvas, foi evacuada para evitar ser soterrada por um deslizamento de terra.

"Não como nem durmo, porque foi uma dor muito forte", relatou em entrevista à AFP. Na área em que vive, chegou a acompanhar o caso da morte de 11 pessoas da mesma família.

Maria Lúcia da Silva Moradora de Jardim Monteverde “Foi muito triste, foi como perder minha família. Moro aqui há 40 anos, eram pessoas que eu via desde pequenas. Encontraram 11, serão enterrados, e falta uma moça de 32 anos, ainda não encontraram o corpo".

No topo do morro da região de Jardim Monteverde, ainda restam algumas casas de pé. No entanto, para quem caminha pelo local, é possível ver um profundo abismo recém-aberto, quase vertical.

Na espessa camada de lama, há uma pilha de escombros com roupas, brinquedos, pedaços de tijolos e outros objetos das vítimas.

Aviso para o próximo inverno

Para o aposentado Mario Guadalupe, 60 anos, a tragédia é um "grande aviso para o próximo inverno". "O que entendemos é que é um fenômeno típico do aquecimento global, porque nunca caiu tanta chuva em tão pouco tempo", disse à AFP.

O idoso escapou do desastre por pouco, já que o deslizamento quase chegou em sua casa. Após presenciar o caso, segue surpreso. Morando há quase 40 anos no local, nunca havia visto nada parecido.

Mario Guadalupe Morador de Recife "Houve um primeiro deslizamento de terra. Achávamos que não cairia muito mais, mas, em seguida, veio uma nova torrente, que foi como um tsunami, arrastou tudo pelo caminho".

A casa modesta do aposentado, milagrosamente preservada, é usada agora para armazenar alimentos distribuídos às vítimas. "Não foi uma tragédia anunciada, porque isso nunca havia acontecido."

COMO AJUDAR VÍTIMAS

ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE

A Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife tem uma conta onde recebe doações.

Banco do Brasil

Agência: 5740-1

Conta: 60.691-0

Pix: 29420681000129

MÃOS SOLIDÁRIAS PERNAMBUCO

Além de receber doações em Recife, o grupo está recebendo valores financeiros por Pix.

Pix: 09.423.270.0001.80

CASA DE MARIA DE OLINDA

As doações também pode ser feitas por Pix.

Pix: 81985367241

AJUDE PE

Os valores doados serão usados para adquirir alimentos e agasalhos para as vítimas.

Pix: ajudepeoficial@gmail.com