Decreto de Pernambuco anuncia medidas rígidas para conter crescimento de casos da Covid-19; assista

O governo de Pernambuco anunciou, nesta segunda-feira (24), novas medidas de restrição para conter a alta da pandemia de Covid-19. Em vídeo nas redes sociais, o governador Paulo Câmara (PSB) informou que apenas atividades consideradas essenciais podem funcionar nos fins de semana, na Macrorregião 1, que contempla o Grande Recife e cidades da Zona da Mata.

Conforme decreto nº 50.752 foi determinada uma ação mais rigorosa, todos os dias, em 12 municípios da 2ª Geres, com sede em Limoeiro. As restrições serão intensificadas a partir de quarta-feira (26) e seguem até o dia 6 de junho

No Grande Recife e em parte da Zona da Mata, as restrições, durante os dias de semana, seguem as regras já estabelecidas no decreto que está em vigor até o dia 6 de junho.

As cidades da região de Limoeiro terão as restrições como as que estão sendo aplicadas em 53 municípios das 4ª e 5ª Gerências Regionais de Saúde (Geres), que têm como cidades polo Caruaru e Garanhuns, no Agreste. Nas Macrorregiões 3 e 4, no Sertão, as atividades em geral permanecem funcionando até 20h, de segunda a sexta, e até 19h nos finais de semana.

Além das iniciativas, o governador anunciou ter solicitado ao Ministério da Saúde mais testes de antígeno, concentradores de oxigênio e uma investigação sobre as novas variantes da Covid-19 nas amostras coletadas no Agreste.

Autorizados a funcionar de forma presencial

Estão autorizados a funcionar de quarta-feira (26) e até o dia 6 de junho serviços públicos municipais, estaduais e federais, inclusive os outorgados ou delegados, nos âmbitos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas, e representações diplomáticas, devendo ser priorizado o teletrabalho.

Também poderão abrir as portas farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-hospitalares; postos de gasolina, inclusive loja de conveniência, apenas para ponto de coleta; IV - serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde, observados os protocolos de segurança.

O governo autorizou ainda serviços de abastecimento de água, gás e demais combustíveis, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet; clínicas e os hospitais veterinários e assistência a animais, inclusive em shopping centers; serviços funerários; hotéis e pousadas, incluídos os restaurantes e afins, localizados em suas dependências, com atendimento restrito aos hóspedes; serviços de manutenção predial e prevenção de incêndio.

Outros estabelecimentos e serviços autorizados no decreto nº 50.752 podem ser vistos no site do governo do Estado de Pernambuco.

Cidades que terão medidas mais rígidas:

Geres II

Bom Jardim

Casinhas

Cumaru

Feira Nova

João Alfredo

Limoeiro

Machados

Orobó

Passira

Salgadinho

Surubim

Vertente do Lério

Geres V

Águas Belas

Angelim

Bom Conselho

Brejão

Caetés

Calçados

Canhotinho

Capoeiras

Correntes

Garanhuns

Iati

Itaíba

Jucati

Jupi

Lagoa do Ouro

Lajedo

Palmerina

Paranatama

Saloá

São João

Terezinha

Geres IV