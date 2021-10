Mulher é atropelada em protesto contra Bolsonaro em Recife; motorista não presta socorro

Durante protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Recife, capital de Pernambuco, uma mulher de 29 anos foi atropelada por um carro, que furou o bloqueio. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro. As informações são do portal "G1".

A vítima é uma advogada de 29 anos, que preferiu não ser identificada. Ela foi atropelada e arrastada por metros na avenida Martins de Barros, no bairro Santo Antônio.

A advogada estava saindo do protesto, em direção a uma ocupação onde seria realizado um ato após a manifestação.

Após a fuga do motorista responsável pelo atropelamento, ela foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital Português, unidade de saúde particular localizada no bairro do Paissandu, na área central do Recife.

O hospital não informou o estado de saúde da paciente. A Polícia Militar também não confirmou se a ocorrência foi registrada.