Mulher cai em poço de elevador e morre em prédio de área nobre do Recife

Uma mulher morreu após cair no poço do elevador de um prédio no bairro de Parnamirim, área nobre da Zona Norte do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na tarde desta terça (26).

O caso ocorreu no Edifício Portal da Jaqueira, na Rua Virgínia Loreto. O Corpo de Bombeiros identificou a vítima como Sandra, de 53 anos. A Informação sobre a morte também foi repassada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os bombeiros disseram que a queda foi do 6º andar.

Segundo informações do G1, um morador relatou que Sandra foi encontrada no fundo do poço após uma idosa ficar presa por 45 por minutos no elevador, nesta terça.

Uma empresa retirou a senhora presa e, uma hora depois, o corpo da doméstica foi encontrado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sandra trabalhava no local havia 15 anos.

Um dos bombeiros, identificado como aspirante Generoso, afirmou que poderia ter ocorrido uma falha no elevador. A mulher poderia ter tentando entrar no equipamento, que não estava no andar.

Bombeiros enviaram duas viaturas ao local

Por meio de nota, os bombeiros informaram que foram acionadas duas viaturas para a retirada do corpo do local.

A corporação informou que o acionamento ocorreu às 16h13. As equipes dos Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) chegaram por volta das 20h para fazer as perícias e retirar o corpo do poço do elevador.