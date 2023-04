Morre 5ª vítima de incêndio em abrigo de Recife; criança tinha 3 anos

Morreu na manhã desta terça-feira (18) mais uma vítima do incêndio em um abrigo no Recife, em Pernambuco, elevando para cinco o número de mortos na tragédia. A menina, de apenas três anos, estava internada no Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu aos ferimentos, conforme informações do g1.

O hospital informou que a criança morreu "após quadro de agravamento do estado de saúde". Ainda conforme a unidade, das cinco crianças internadas no local, três apresentaram melhora clínica, deixaram a ventilação mecânica e já respiram espontaneamente. Outras duas permanecem intubadas.

Segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde divulgado nesta terça-feira, duas crianças internadas na UTI do Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, têm "quadros de saúde estáveis, apresentando boa evolução e seguem sob os cuidados da equipe multidisciplinar". A cuidadora adulta que estava no local recebeu alta médica na noite da segunda-feira (17).

O incêndio atingiu o Lar Paulo de Tarso na sexta-feira (14), deixando quatro mortos inicialmente, sendo três crianças e uma cuidadora de 62 anos que trabalhava na instituição. O abrigo é responsável por acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Curto-circuito em ventilador

Na segunda-feira (17), uma perícia apontou um curto-circuito no ventilador na parede da sala como o provocador do incêndio.

O Instituto de Criminalística (IC) também descartou a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso e informou que foi uma pane elétrica.