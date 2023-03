Mãe de jovem atacada por tubarão em PE pede para que vídeo não seja compartilhado nas redes

A mãe da adolescente atacada por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na segunda-feira (6), pediu para que as imagens mostrando a filha ferida sendo retirada do mar sangrando parem de ser compartilhadas nas redes sociais. A jovem de 15 anos perdeu um braço e está internada no Hospital da Restauração.

Em publicação nas redes, a mãe dela pediu para que postagens com o vídeo também fossem denunciadas. Nas imagens, é possível ver o local do ataque, proibido para banhistas por conta da presença constante de tubarões e águas-vivas.

O caso, inclusive, é o segundo nos últimos dias. No domingo (5), outro jovem, de 14 anos, perdeu uma das pernas após ser atacado por um tubarão na praia.

"Obrigada por estarem denunciando as postagens com imagem da minha filha. Continuem denunciando. Ela está se recuperando", garantiu a mulher. Segundo outras fontes, ouvidas pelo jornal O Globo, a mãe da menina vive em outro estado e teria se apressado para encontrar a filha, que vive com os avós, em Pernambuco.

Doação de sangue

A família pediu por doação de sangue para a adolescente até a segunda-feira (6), mas ela segue em recuperação. No vídeo, é possível ver que ela perdeu grande quantidade de sangue em meio ao ataque e, além do braço, ela também foi ferida na barriga.

Nesta terça, a adolescente passou por uma cirurgia e apresentou melhora no estado de saúde. "Ela estava precisando até ontem, mesmo. Graças a Deus, ela já fez cirurgia e está estável", disse uma amiga da família nas redes sociais.