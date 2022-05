Loja de fogos de artifício pega fogo no Centro de Recife e atinge outros dois estabelecimentos

Uma loja de fogos de artifício no bairro São José, área central de Recife, pegou fogo na manhã deste sábado (21). Segundo o g1, o incêndio atingiu ainda outros dois estabelecimentos comerciais. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que foi acionado por volta de 11 horas para uma ocorrência próximo ao Mercado São José, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Legenda: Fumaça tomou conta do centro da cidade e foi vista de vários pontos de Recife. Foto: TV Globo

Até 12h30, o local ainda estava tomado por fuligem e as pessoas no entorno continuavam assustadas.

Incêndio



Por ser uma loja de fogos de artifício, de acordo com informações do g1, o fogo se alastrou muito rápido e provocou uma série de pequenas explosões. O teto da loja chegou a desabar e as chamas quase alcançaram a fiação elétrica.

Duas lojas próximas foram atingidas. A primeira, que comercializa bebidas, ficou parcialmente destruída. A segunda, que estava vazia, foi pouco danificada.

O local foi isolado pela Polícia Militar e a Defesa Civil ainda avalia os estragos provocados.