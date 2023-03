Jovem que perdeu parte de braço em ataque de tubarão em Pernambuco recebe alta

A adolescente de 15 anos de idade que teve parte do braço esquerdo amputada após um ataque de tubarão na praia de Piedade, em Recife, Pernambuco, teve alta nesta segunda-feira (13), segundo o Hospital da Restauração. A garota estava internada há uma semana. Ela, porém, deve continuar sendo acompanhada no ambulatório da unidade.

No último dia 6, quando a jovem foi mordida pelo animal, banhistas a ajudaram a sair da água e cuidaram de seus ferimentos enquanto aguardavam a chegada da equipe de emergência. No hospital, ela "passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro superior esquerdo", disse a unidade.

À época, o Corpo de Bombeiros informou que o banho no local do incidente não é proibido, mas desaconselhado.

Outro adolescente segue internado

O outro adolescente, de 14 anos, que também foi mordido por um tubarão na região um dia antes, continua internado com quadro estável, de acordo com O Globo. Contudo, não há previsão de alta. Ele teve a perna direita amputada.

"Durante o procedimento cirúrgico ao qual foi submetido no domingo (5), o paciente teve o membro inferior direito amputado devido à gravidade das lesões. Ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital", disse o Hospital da Restauração.

Banhista insistiu em entrar no mar após incidente

Pouco após o incidente com o tubarão, ainda no dia 6 de março, um homem insistiu em entrar no mar e teve de ser retirado da água por bombeiros.

O momento em que o banhista foi resgatado pelos oficiais foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais, para criticar a irresponsabilidade de pessoas que costumam nadar em região em que costumeiramente há a presença dos animais, considerados perigosos.