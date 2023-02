Galo da Madrugada 2023: quando começa, horário e como assistir ao vivo

O Galo da Madrugada, um ícone do Carnaval de Recife, é considerado um dos maiores blocos de rua do Brasil. Neste ano, a festa está marcada para 18 de fevereiro, com início às 9h.

Na última terça-feira (14), a organização divulgou algumas atrações, como Juliette Freire, Pabllo Vittar, e Maria Gadu. Para o desfile do Sábado de Zé Pereira, estarão Luiza Possi e Fafá de Belém.

Além disso, o homenageado do Carnaval do Recife, Geraldinho Azevedo, participará em camarote oficial.

Onde assistir a transmissão ao vivo?

A transmissão do Galo da Madrugada poderá ser acompanhada ao vivo através da TV Jornal (SBT). A exibição inicia a partir das 7h e seguirá até as 14h. Diversos repórteres estarão espalhados em diferentes pontos do desfile.

Qual a ordem dos trios elétricos?