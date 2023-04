Filho morre e pai fica ferido após queda de paramotor em Pernambuco

Após falha em motor, um paramotor caiu no Litoral Norte de Pernambuco e dois homens: pai e filho. O mais velho sofreu ferimentos, enquanto o mais novo, de 39 anos, morreu. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), próximo à Praia do Sossego.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para realizar os primeiros atendimentos com o idoso sobrevivente.

Resgate

As vítimas foram tiradas da água pelo coronel do Corpo de Bombeiros Francisco Cantarelli, que estava próximo ao local do acidente quando este ocorreu.

"Eu vi o momento em que eles estavam decolando, e percebi que eles estavam com dificuldade por causa do vento. Teve uma hora em que eles tentaram pousar na areia, mas arremeteram, porque tinha uma pessoa perto. Depois, o motor falhou eles caíram. O filho ficou de cabeça para baixo, amarrado ao equipamento", relatou.

Um helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) também foi acionado, mas o homem de 39 anos estava preso às cordas do paramotor e, por isso, afogou-se. As informações são do G1.