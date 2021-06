Duas mortes por suspeita de mucormicose são investigadas em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) investiga duas mortes com suspeita de infecção por mucormicose. Os casos foram notificados ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância à Saúde (Cievs-PE) nesta semana. As informações são do jornal do Commercio.

Os casos estão sendo analisados por um comitê técnico da secretaria, que deve confirmar se existem critérios de definição de quadro suspeito para a infecção fúngica.

Conhecida há mais de um século, a mucormicose é uma doença causada por fungos da ordem Mucorales e geralmente atinge pessoas que apresentam baixa imunidade, se manifestando principalmente em regiões como nariz e outras mucosas.

Ainda segundo a SES-PE, os sintomas variam conforme a localização da infecção. Nos pulmões, pode haver tosse, expectoração e falta de ar. Na face e nos olhos, pode ocorrer vermelhidão intensa e inchaço.

A doença é causada pela inalação dos esporos dessas espécies de fungo, que estão normalmente presentes no ambiente, com destaque para locais com matéria orgânica em decomposição no solo, plantas, excrementos de animais e outras.

Estado registrou infecção em paciente recuperada da Covid

No último dia 6 de junho, a secretaria confirmou o primeiro caso de mucormicose no Estado. A infecção atingiu uma mulher de 59 anos, recuperada da Covid-19.

Com diabetes, hipertensão, asma e obesidade; ela apresentou a infecção um mês após se recuperar da Covid-19. A associação entre as doenças permanece em investigação pelo Ministério da Saúde.