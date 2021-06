Corpus Christi em Recife: confira o que abre e fecha nesta quinta-feira (3)

O dia de Corpus Christi é celebrado nesta quinta-feira (3). A data não é feriado nacional. Dessa forma, os prefeitos e governadores devem decidir se aderem ao ponto facultativo.

Em Pernambuco, o feriado já é transferido normalmente para o Dia de São João, em 24 de junho. Entretanto, este ano, o governo do estado decretou ponto facultativo na data.

Feriado de Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário. Ela deve acontecer 60 dias após a Páscoa, sendo realizada, por sua vez, 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja o que abre e fecha em Recife nesta quinta-feira (3)

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, os bancos não funcionam nesta data, e retomam o expediente na sexta (4).

Comércio

O comércio de rua no Centro e nos bairros do Recife funciona normalmente na quinta (3), conforme explica a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Espaços públicos

Segundo o decreto municipal com medidas contra Covid-19, os Museus e Teatros do Recife continuam fechados.

Ainda assim, os parques abertos Santana e Macaxeira estarão abertos aos transeuntes entre 5h às 20h, conforme estipulado no documento de segunda a sexta.

O acesso a praias, parques, praças, além de outros locais de lazer, está permitido na cidade atualmente. A liberação aconteceu ainda no início do mês de abril.

Shoppings

Os shoppings da capital pernambucana também funcionam normalmente, como o comércio, geralmente aplicando o horário de 10h às 20h.

No shopping Guararapes, por exemplo, o fluxo segue normal das 10h às 20h, com as dependências do local abertas aos visitantes. No ETC, no bairro dos Aflitos, tanto a abertura como o fechamento também ocorrem no mesmo horário.

No bairro Santo Amaro, o shopping Tacaruna funciona entre as 10h e 20h, seguindo o modelo adotado pelos demais.

Praias

A permanência na orla de Recife está permitida. Além disso, o comércio foi liberado para ser realizado na faixa de areia entre 9h e16h, de segunda a sexta-feira.

Vacinação

No Recife, o esquema de vacinação segue normalmente, segundo o cronograma já estipulado, nesta quinta-feira (3).