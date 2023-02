Corpo de jovem soterrado por barreira após fortes chuvas é encontrado em Olinda

O corpo de um homem soterrado por uma barreira foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (6), em Águas Compridas, em Olinda, em meio às fortes chuvas no Grande Recife. A vítima foi recolhida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local após o acidente, registrado às 7h40.

Segundo informações do portal g1, o jovem Israel Campelo dos Santos, de 19 anos, foi a primeira pessoa a morrer em decorrência das chuvas este ano em Pernambuco. Em 2021, o número chegou a 134 pessoas mortas até o mês de maio.

O acidente em Águas Compridas ainda deixou outras cinco pessoas feridas. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a expectativa é de que ocorram fortes chuvas no estado entre os meses de fevereiro e abril deste ano.

Judite Soares dos Santos, mãe de Israel, que teve a casa atingida pelo deslizamento de terra, foi uma das pessoas feridas no acidente. Ela foi levada à Policlínica Amaury Coutinho, no Recife, por sofrer uma pancada na cabeça, mas só recebeu a equipe médica após ver o corpo do filho.

"Eu estava do lado de fora e a barreira veio de repente. Meu genro, meu neto, todo mundo estava dentro de casa. A grade da casa caiu na minha cabeça. Meu filho estava dormindo, eu ainda chamei ele, tentando tirar ele de lá", contou ao g1.

Entre os feridos, além de Judite, foram identificados outra mulher, um homem, um adolescente e um menino de 4 anos. A criança e uma das mulheres, Bianca da Silva, de 26 anos, foram encaminhadas à UPA de Nova Descoberta. Enquanto isso, Eliomar Veríssimo, de 38 anos, foi atendido no Hospital da Restauração, no Recife.

Terreno em risco

Em entrevista à TV Globo, o secretário-executivo de Defesa Civil de Olinda, Irapoan Muniz, confirmou que a casa que desabou e matou Israel já havia sido interditada por risco de deslizamento de barreira.

Segundo ele, as áreas de risco recebem monitoramento, mas algumas famílias acabam retornando aos locais mesmo após a interdição. Agora, confirmou à emissora, ações da prefeitura devem ser realizadas no local.