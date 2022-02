Céu em tons de vermelho e rosa chama a atenção em Recife; entenda fenômeno

O céu da Grande Recife foi tomado pelos tons de vermelho e rosa nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7). O fenômeno chamou a atenção dos moradores da Região Metropolitana da cidade, que registraram o momento.

Meteorologistas afirmam que esse é um efeito de ótica e a tonalidade do céu é causado por conta do "espalhamento" dos raios solares na atmosfera, pela inclinação do sol ao amanhecer e pela quantidade de materiais particulados em suspensão na atmosfera, de acordo com informações do portal G1.

Legenda: Moradores da Região Metropolitana da cidade registraram o fenômeno. Foto: Reprodução/TV Globo

Quando o sol nasce e se põe, os raios "viajam" por mais moléculas de gases da atmosfera do que ao longo do dia. Essa "massa extra" de gás faz com que haja um maior espalhamento dos raios solares nos espectros de maior energia, como o violeta e o azul, explicou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Foto: Reprodução

>> Erupção de vulcão em Tonga deixa céu rosa no Rio de Janeiro e em outros estados

Nitrogênio, oxigênio, água e materiais particulados são compostos de gases que também contribuem para dar uma coloração diferente na atmosfera.