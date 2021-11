Carteiro é baleado ao fazer entrega em condomínio de Recife; veja vídeo

Um carteiro foi baleado durante entrega de correspondências em um condomínio residencial, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife. O crime ocorreu nesta segunda-feira (29), conforme apuração do G1.

Segundo o portal, o profissional passou por cirurgia para a retirada do projétil e segue internado, mas passa bem. Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que homem atira contra o carteiro.



De acordo com a Polícia Civil, o atirador seria o síndico do condomínio. O suspeito não foi preso até o momento e não teve a inidentidade divulgada.

Como ocorreu o crime

Em entrevista ao G1, o carteiro disse que o desentendimento iniciou quando ele chegou para realizar a entrega. Ele diz ter estranhado o portão estar aberto, mas havia um senhor na frente do prédio.

"Chamei 'Correios'. Aí ele disse: 'se você quiser entregar a encomenda, você entrega. Se não, você [palavras de baixo calão]", relatou.

Após a ofensa, contou, ele teria pedido para ser respeitado. Neste momento, começou a discussão.

"Ele continuou proferindo ofensas e entrando no prédio. Eu perguntei o nome dele e ele disse só o primeiro nome. Pedi para ele falar o sobrenome, porque queria fazer a entregar de qualquer jeito", lembrou.

Nas imagens, aparece um homem de camisa vermelha. Ele é amigo do carteiro. Os dois conversavam próximo ao suposto síndico quando houve o disparo.

"Quando estava conversando com meu amigo, ele continuou exaltado, sacou uma arma e atirou", disse.

Investigação

Ao G1, o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos no estado (Sintect-PE) informou que o suspeito é um policial reformado. A informação não foi confirmada pelas autoridades policiais até o momento.

O casos seguirá em investigação pela Polícia Federal por tratar-se de um crime contra um funcionário da estatal. A PF informou uma equipe foi enviada ao local para iniciar a investigação.

Estado de saúde da vítima

A esposa do carteiro informou ao G1 que ele sofreu uma perfuração intestinal.

Ele encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português, em Recife, onde passou por intervenção para a remoção da bala.

Também foi preciso “a retirada de uma parque pequena do intestino”, segundo a esposa. “Mas ele está bem e consciente", informou.

