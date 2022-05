A cantora pernambucana Erika Trindade, através de postagens nas redes neste sábado (28), pediu ajuda ao público após sua casa ser atingida pelas fortes chuvas que vêm assolando parte do Estado. As informações são do UOL.

"Preciso sair de casa com a minha família. Já acionamos os bombeiros, mas ainda não chegou resgate e o nível da água está subindo".

Em seguida, a cantora apareceu chorando: "Pelo amor de Deus, alguém socorre a gente". Ela disse que não conseguia mais ficar dentro da casa, pois os cômodos haviam sido tomados pelas águas.

Érika ainda explicou que não havia previsão de quando o resgate chegaria, pois o número de ocorrências era grande.

Na laje do imóvel, Erika detalhou: "A gente colocou a tampa da caixa d'água e uma lona [para se proteger da chuva]".

A artista ainda disse que ajudou duas pessoas que estavam sendo arrastadas pelas águas.

"A gente socorreu duas pessoas que estavam sendo levadas pela correnteza, elas estão aqui".