Adolescentes atacados por tubarão em Pernambuco recebem tratamento psicológico devido ao trauma

Os dois adolescentes atacados por tubarão na região da igrejinha da Praia de Piedade, na Grande Recife, estão recebendo tratamento psicológico para ajudar na recuperação do trauma. Conforme o diretor do Hospital da Restauração (HR), Petrus de Andrade Lima, esse tipo de incidente requer reabilitações física e psicológica.

"A partir de agora, vai ser feita reabilitação tanto da parte de curativo quanto das reabilitações física e psicológica. Toda vítima de um incidente desse porte, obviamente, precisa de um suporte psicológico. A equipe do hospital já está fazendo isso, mas é claro que, após a alta, vão precisar continuar com esse tipo de acompanhamento", disse o médico ao G1.

Os casos aconteceram no domingo (5) e na segunda-feira (6). O primeiro ocorreu com um menino de 14 anos, que teve a identidade preservada, mas precisou amputar a perna direita.

Já o segundo foi com a jovem Kaylane Timóteo Freitas, de 15 anos, que amputou parte do braço esquerdo. Ambos passaram por cirurgia e apresentam quadro de saúde estável. No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Sem infecção

O HR fica no Centro do Recife, sendo referência em casos de traumato-ortopedia. Em ala de enfermaria da unidade, recebem tratamento com antibióticos para evitar infecções.

"Nesse momento, nenhum dos dois apresenta sinais claros de infecção, mas é óbvio que toda mordedura animal, seja terrestre ou marinho, tem risco de infecção", detalhou Petrus.

As vítimas de ataques de tubarão apresentam lesões específicas, normalmente com perda grande de musculatura. "Alguns pacientes vítimas de tubarão já chegam com os membros amputados. Aí, nessa situação, só faz a correção do coto, do membro que ficou amputado", concluiu o médico.