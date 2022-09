Acidente com marquise na cidade de Aliança em Pernambuco causa 4 mortes; veja vídeo

Uma marquise desabou e atingiu diversas pessoas na noite deste domingo (11), na cidade de Aliança, Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Prefeitura do município, pelo menos três pessoas morreram e outras dezenas ficarm feridas. (Veja no vídeo abaixo)

O acidente aconteceu durante o desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política da cidade. A marquise é de um estabelecimento comercial que fica localizado no trajeto da celebração.

Na frente do comércio, várias pessoas acompanhavam o desfile no momento em que a fachada caiu e atingiu a população.

Três pessoas morreram na hora. Os feridos foram levados para Unidade Mista Belarmino Luís Pessoa de Melo, na própria cidade.

Evento cancelado

Em virtude do acidente, a Prefeitura de Aliança decretou luto oficial de três dias na cidade. As festividades foram canceladas.

As comemorações tiveram início no último sábado (10) e iriam até o dia 17 de setembro.

“O governo municipal cancelou as festividades que estavam marcadas para o decorrer da semana em respeito às vítimas e seus familiares”, comunicou a Prefeitura de Aliança.