Paraíba tem toque de recolher, fechamento de atividades aos fins de semana e redução de horários

O Governo da Paraíba decretou toque de recolher das 22h às 5h e redução do horário das atividades comerciais, a fim de barrar a transmissão da Covid-19, entre quinta-feira (11) e 26 de março.

A decisão consta no Diário Oficial da Paraíba desta quarta-feira (10). As medidas valem para 219 de 224 cidades, como a capital João Pessoa, que estão nas bandeiras vermelha e laranja do Plano Novo Normal do estado.

Para conter a contaminação, outros estados do Nordeste também adotaram toque de recolher, como Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.

Há 211 municípios na bandeira laranja e 8 na bandeira vermelha. Nesses municípios, ficam suspensas as celebrações religiosas presenciais. E nos fins de semanas, estabelecimentos comerciais e de serviços, bares e restaurantes ficam fechados.

O retorno das aulas presenciais da rede pública foi prorrogado. Atividades de instituições privadas dos ensinos fundamental e médio podem ocorrer em sistema híbrido.

De segunda a sexta-feira, bares e restaurantes devem encerrar o atendimento ao público às 16h e, após esse horário, funcionar apenas com entrega e retirada.

Estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar das 9h às 17h. O horário de shoppings e centro comerciais foi reduzido para 10h às 21h.

Academias e centros de ginástica e treinamento também pode funcionar até as 21h. Salões de beleza e barbearias podem abrir entre 9h e 17h, atendendo exclusivamente por agendamento.

Horário de funcionamento das atividades na semana:

Atendimento ao público em bares e restaurantes - até as 16h; até 21h30 para entrega e delivery

Setor de serviços e o comércio - 9h às 17h

Shoppings e centro comerciais - 10h às 21h

Academias e centros de ginástica - até às 21h.

Salões de beleza e barbearias - 9h às 17h

Construção civil - 6h30 às 16h30

O que pode funcionar nos fins de semana: