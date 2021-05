Menina de 9 anos morre em João Pessoa após cair do 22º andar de seu prédio

A partir de segunda-feira (24), será determinado o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação

Na madrugada deste sábado (22), uma menina de 9 anos morreu depois de cair do 22º andar de seu prédio, localizado no bairro dos Estados, em João Pessoa. A fatalidade teria acontecido, segundo informações da Polícia Civil, após um desentendimento da criança com os pais, que estavam em casa com ela. A menina, então, teria pulado da janela.

O corpo da criança foi retirado do local pelo pai e levado para o apartamento da família. Depois, foi levado para o IML (Instituto de Medicina Legal) para análise.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no local da queda. A partir de segunda-feira (24), será determinado o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação.

As informações são do UOL.