Feriado em João Pessoa, veja o que abre e fecha no dia do trabalho

O feriado do Dia do Trabalhador, neste sábado (1º), ocorre em meio a um dos momentos mais críticos da pandemia de Covid-19. No Brasil, diferentes medidas de isolamento social e prevenção à doença estão em uso. Com isso, o funcionamento dos setores da economia variam conforme o estado.

O Diário do Nordeste listou o que pode ou não funcionar nas capitais do Nordeste. Confira abaixo as regras da capital paraibana:

João Pessoa

Os setores do comércio devem funcionar normalmente no feriado, conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Os shoppings devem funcionar de 10h às 22h.

Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e similares podem funcionar de 6h às 22h, com 30% de sua capacidade. Também estão permitidas apresentações musicais.

Barracas de praias e consumo de bebidas alcoólicas na orla estão vetados. Não é permitido estacionar na área de praia nos feriados e fins de semana.