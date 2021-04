Empresário Ricardo Rolim morre afogado em praia da Paraíba

O empresário paraibano Ricardo Rolim, de 65 anos, morreu afogado na tarde deste sábado (4), na praia de Coqueirinho, no município de Conde (PB). O corpo do empresário foi cremado neste domingo (5).

Conforme informações do cunhado de Rolim e presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, o empresário estava tomando banho de mar quando bateu a cabeça e perdeu os sentidos, provocando o afogamento.

"Infelizmente uma fatalidade", afirmou Medeiros, que é casado com uma das irmãs de Rolim.

Ricardo comandava empresas do setor da construção civil e deixa esposa, filhos e netos.

Ligação com o Ceará

O empresário é homônimo do primo legítimo Ricardo Rolim, presidente do grupo C.Rolim Autos, que comanda as concessionárias Crasa. O paraibano era filho de Sinval Rolim, diretor falecido do grupo C.Rolim e irmão de Clóvis Rolim, que é pai de Pio Rodrigues, Clóvis Júnior, Eduardo Rolim e Ricardo Rolim (Crasa).