Decreto com toque de recolher e restrições de atividades na Paraíba entra em vigor nesta quinta (11)

O decreto com medidas mais restritivas contra a Covid-19 na Paraíba entrou em vigor nesta quinta-feira (11). Entre as principais ações, estão o toque de recolher das 22h às 5h e a suspensão de aulas presenciais nas escolas públicas estaduais e municipais. O documento é válido até o dia 26 de março nos municípios com bandeiras laranja e vermelha.

Ao todo, 211 municípios estão na bandeira laranja — incluindo a capital João Pessoa — e oito estão na bandeira vermelha. Na bandeira amarela, com mobilidade menos restrita, estão apenas quatro cidades: Baía da Traição, Barra de Santana, Mogeiro e São José dos Ramos.

O novo decreto prevê que, durante a semana, bares, restaurantes e lanchonetes funcionem entre as 6h e as 16h. Depois desse horário, devem dispor apenas serviços de delivery e takeaway, até as 21h30. No fim de semana, tais estabelecimentos só podem funcionar para serviços de entrega ou retirada no balcão.

O setor de serviços e o comércio podem funcionar das 9h às 17h durante os dias úteis, devendo ficar fechados no fim de semana.

Centros comerciais, shoppings e galerias podem funcionar das 10h às 21h durante a semana, mas têm de fechar no fim de semana. Já missas, cultos e cerimônias religiosas seguem suspensas no período determinado.

Veja horário de funcionamento das atividades na semana

Atendimento ao público em bares e restaurantes - até as 16h; até 21h30 para entrega e delivery

Setor de serviços e o comércio - 9h às 17h

Shoppings e centro comerciais - 10h às 21h

Academias e centros de ginástica - até às 21h.

Salões de beleza e barbearias - 9h às 17h

Construção civil - 6h30 às 16h30

Confira o que pode funcionar nos fins de semana