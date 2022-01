Crianças são vacinadas contra a Covid-19 com doses para adultos na Paraíba

Pelo menos 48 crianças foram vacinadas contra a Covid-19 com doses da Pfizer para adultos em Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa. O MPF informou, nesta segunda-feira (17), que já existe um procedimento aberto para acompanhar o caso.

Em depoimento ao MPF, a técnica de enfermagem que aplicou a vacina disse que teria recebido ordens da chefe de imunização da Prefeitura de Lucena para vacinar todas as pessoas presentes na unidade de saúde.

"A ordem que lhe foi dada foi de que poderia vacinar todos os que estivessem para se vacinar, pois a validade das vacinas da Pfizer estavam para se vencer", diz o texto do depoimento, segundo o portal G1.

Ainda de acordo com a técnica de enfermagem, a vacinação em crianças e adolescentes no Município teria acontecido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e em uma âncora desta unidade em um assentamento.

Ao todo, 36 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, foram vacinadas no assentamento no dia 7 de janeiro de 2022, e as demais na UBS, nos dias 29 de dezembro de 2021 e 11 de janeiro de 2022, ou seja, antes de ter início o calendário oficial de vacinação para crianças.

O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, afirmou que as doses poderiam estar vencidas e que houve quatro treinamentos para aplicação de doses pediátricas, mas a equipe de Lucena não participou.

