Confusão com cadeiradas em fila de vacinação na Paraíba viraliza nas redes sociais; veja vídeo

Uma briga em um ponto de vacinação contra a Covid-19 no município de Bayeux, no interior da Paraíba, viralizou após ser publicada nas redes sociais. A confusão com cadeiradas e tapas aconteceu na última terça-feira (20) no bairro de Tambay.

Segundo a Secretaria da Saúde da cidade, os envolvidos, três mulheres e um homem, se encontraram no local de imunização por acaso e se desentenderam devido a uma briga antiga entre famílias. As informações são do G1 PB.

VEJA VÍDEO:

No vídeo, é possível ver o trio discutindo, quando duas mulheres tentam ir para cima de uma terceira mulher, que estava aparentemente acompanhada do homem. Uma delas, inclusive, estava com uma criança no colo e solta o pequeno antes de partir para a confusão.

O homem tenta intervir na situação, mas uma briga com empurrões e cadeiradas começa entre o trio. Ele chega a jogar uma das envolvidas no chão, e no final do vídeo puxa o cabelo de outra tentando proteger a sua acompanhante.

Vacinação após briga

Após a briga, que terminou após uma equipe da Guarda Municipal ser acionada ao local, a vacinação ocorreu normalmente. Conforme a Secretaria de Saúde de Bayeux, as três pessoas que brigaram conseguiram se vacinar.

Não se sabem os motivos da rixa entre as famílias. Segundo o G1, ninguém foi preso e nem ficou ferido na confusão.