O brasileiro Vitor Daniel Araújo Claudino, 22, desaparecido após uma escala no Catar, foi encontrado e está detido no Aeroporto de Narita, no Japão, sob suspeita de tráfico internacional de drogas, segundo a Polícia Federal. A informação foi divulgada pelo G1, nesta quarta-feira (5).

Vitor viajou sozinho para São Paulo e embarcou em um avião no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com escala prevista no Catar.

Conforme a família, o paraibano mantinha contato com o irmão por meio de um aplicativo de mensagens, até o momento em que chegou ao Catar, no Oriente Médio. Ao chegar ao país, no dia 24 de janeiro, ele avisou ao irmão que pegaria um novo avião para o Japão. A partir deste momento, Vitor não fez mais nenhum contato com a família.

Segundo a Polícia Federal, ele permanecerá na delegacia do Aeroporto Internacional de Narita até a conclusão das investigações.

Viagem inesperada

Em entrevista ao portal da TV Globo, Júnior Claudino — irmão de Vitor — disse não ter detalhes sobre o que ele iria fazer no país asiático. A notícia da viagem foi dada de forma repentina. Os parentes foram informados apenas que a passagem e a hospedagem seriam custeadas por um amigo do jovem.

Recentemente, Vitor tinha se mudado para o Rio de Janeiro, onde trabalhava como gerente de um restaurante. Júnior afirmou ao portal que essa era a primeira vez que ele viajava para fora do país.

O Itamaraty disse que tem conhecimento do caso e que presta assistência consular.

