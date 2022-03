Adolescente que atirou em pai, irmão e mãe na Paraíba recebe atendimento de psicóloga e psiquiatra

O adolescente de 13 anos que matou a mãe, o irmão e baleou o pai, em Patos (PB), passa por avaliação de psicólogo e psiquiatra por pedido da família. A informação foi revelada por Aylan da Costa Pereira, advogado do jovem, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

A ação do adolescente contra a própria família aconteceu após discussão sobre notas baixas no sábado (19). A arma de fogo usada pelo jovem pertence ao pai, policial militar reformado.

"Na terça-feira (22), a família providenciou para ir até o Centro Educacional do Adolescente (CEA), uma psicóloga e uma psiquiatra sabendo que isso é uma avaliação particular, interesse da família", explicou o advogado.

Ainda segundo a defesa do menino, para fazer prova, o juiz, certamente, se entender assim, "vai fazer a nomeação de um perito, um psiquiatra forense para proceder com essa diligência".

Pai culpa amigos e jogos por fatos ocorridos com filho

Um áudio do sargento Benedito da Silva Araújo, baleado pelo filho no domingo (20), foi repassado à imprensa, com um depoimento do policial sobre o garoto.

O pai do adolescente relatou ter motivações para acreditar que jogos eletrônicos, séries e comentários de amigos incentivaram o filho a atirar na família. "Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo. Free Fire, aquela série Naruto".

O sargento disse ainda ter ouvido comentários de amigos do garoto em ir contra as ações de professores. "Eu ouvi algumas conversas de uns colegas falando em oprimir os pais, os professores. Tudo isso foi influencia. Ele é um menino bom e obediente".