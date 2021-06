Voluntários podem fazer pré-cadastro para estudos da vacina ButanVac

O Instituto Butantan abriu um pré-cadastro para voluntários que queiram participar dos estudos clínicos da vacina ButanVac. As inscrições são feitas online, no site do instituto. As informações foram divulgadas pelo Governo de São Paulo nesta quarta-feira (16).

Serão selecionados 418 voluntários maiores de 18 anos que não precisam ser médicos ou enfermeiros, segundo o governador João Doria. “Os ensaios clínicos serão realizados pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto”, explicou Doria.

O recrutamento dos voluntários só vai começar quando os ensaios clínicos da vacina forem autorizados pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), o que, pela projeção do Governo de São Paulo, deve "ocorrer em breve". Quem cumprir a primeira etapa do processo será avisado dos próximos passos do estudo e sobre como se cadastrar nos centros de pesquisa, que farão o recrutamento dos voluntários.

O Butantan informou que já tem 8 milhões de doses estocadas da ButanVac. Os estudos clínicos, projeta a instituição, "provarão sua segurança e eficiência antes de ser aprovada para uso pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)".

A expectativa é ter 40 milhões de doses prontas para o uso em outubro.

Estudos da ButanVac

Os ensaios clínicos da fase 1 da ButanvVac serão feitos pelo Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto. As fases 2 e 3 deverão recrutar até 5 mil voluntários.

A princípio, o estudo clínico vai avaliar se a ButanVac é segura e a seleção de dose. Em um segundo momento, será estudada a resposta imunológica que os participantes do estudo desenvolverão - a chamada imunogenicidade.

O estudo clínico da ButanVac será de comparação: os resultados da pesquisa serão comparados aos das vacinas já descritas, pois os marcadores imunológicos e parâmetros de segurança já foram estabelecidos pelas demais vacinas em uso. Assim, já se sabe o que esperar de uma vacina contra a Covid-19.