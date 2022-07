Vizinhos da 'mulher da casa abandonada' jogam ovos em repórter durante transmissão

O repórter do "Balanço Geral Manhã", Lucas Carvalho, foi atacado por uma chuva de ovos enquanto fazia uma transmissão sobre o caso da "mulher da casa abandonada", no bairro Higienópolis, em São Paulo, na madrugada dessa quinta-feira (21).

"Acabaram de jogar ovo na gente e não me parece ter vindo da mansão", disse o jornalista, que pediu para o cinegrafista Daniel Macedo mostrar as marcas no chão.

Em seguida, Carvalho notou que os ovos estavam sendo arremessados da janela de um apartamento de luxo nas proximidades do imóvel. Ainda no vivo, ele explicou que os vizinhos poderiam estar incomodados com a presença de curiosos no local nas últimas semanas.

"A movimentação tem sido muito grande frequentemente. Agora até que diminuiu, mas como a gente está aqui conversando e tal, possivelmente que alguém esteja incomodado", afirmou.

Via redes sociais, o repórter mostrou a equipe de gravações externas abrindo um guarda-sol para se livrar do ataque e ironizou o episódio.

"Chuva de ovos ao vivo! Hoje, o repórter cinematográfico, Daniel Macedo, e eu fomos atacados por um morador do bairro onde vice Margarida Bonetti, a mulher misteriosa do casarão de Higienópolis. Achei um baita desperdício, ainda mais com o ovo custando tão caro. Cêis não acham?", escreveu.

Mais confusão

O imóvel abandonado de Margarida Bonetti foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na última quarta-feira (20), em ação da Polícia Civil de São Paulo. A mulher estava no local, resistiu à entrada dos agentes e entrou em luta corporal contra policiais que levaram um cachorro da casa, anteriormente autuada por falta de limpeza.

A ativista animal Luisa Mell acompanhou os trabalhos policiais e chegou a transmitir a ofensiva no Instagram. Ela relatou ter sido agredida pela idosa. Para os internautas, a ativista desvirtuou o objetivo da ação policial e chamou a atenção para si. Ela se defendeu nas redes sociais.