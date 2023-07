Vítima relata que influencer o convidou para novo encontro após roubo e tortura

O homem que acusa a influenciadora Vitória Guarizo Demito e o modelo Gabriel Meneses de tortura e roubo diz ter sido dopado e deixado no banco de trás do carro, em São Paulo, com queimaduras, descolamento de retina e fissura no nariz. A vítima contou ainda que Vitória entrou em contato por mensagens de texto há cerca de um mês, disse que não se lembrava de nada do que tinha acontecido e o convidou para um novo encontro. As informações são do g1.

O casal foi preso na última terça-feira (25) por suspeita do crime de tortura e roubo de mais de R$ 40 mil da vítima, além de objetos pessoais. A audiência de custódia aconteceu na quarta-feira (26), e os dois tiveram a prisão temporária convertida em preventiva.

Vítima foi ameaçada de morte

A vítima conheceu Vitória com o nome de Camila Flores, que dizia ser uma pessoa agredida pelo ex-marido e procurava uma companhia em site de relacionamento, segundo disse. Os dois marcaram um encontro em 18 de maio no apartamento dela, onde havia dois homens escondidos.

"Depois que eu cheguei lá [no apartamento] que ela foi me entreter e foi me levando pra cama. Um [agressor] puxou pela perna, outro puxou o braço e eu comecei a lutar com eles, e derrubei cortina e tudo, até que meteu a mão na minha garganta e fui ficando asfixiado e falei: ‘perdi, perdi’. Eu ia acabar morrendo", contou ao g1.

"Quando tomei o soco na cara ela [Vitória] falou assim: ‘olha, não quero uma gota de sangue aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa, não’. E o cara falou: ‘pode deixar que esse aqui eu desovo lá fora. Não tem problema, a gente mata ele, põe na caminhonete’. Ficava nessa tortura psicológica o tempo todo", detalha.

Suco, saques de conta e remédios

Segundo ele, Vitória preparou um suco e falou: "faz ele beber esse suco aí, gente". A bebida estava amarga e pediram para tomar mais quatro comprimidos. Na sequência, o grupo o obrigou a passar senhas bancárias e destravar o celular.

"Me queimava com maçarico. Eu tenho marcas assim no braço. Tive queimaduras que ficaram até hoje, que não devem sair. E tornozelo, também. Ameaçando com faca, dando soco na cara, fiquei com roxo na cara."

A vítima desmaiou e só acordou dentro do carro. Pediu ajuda na rua e passou por uma bateria de exames no hospital.

As transações bancárias feitas em sua conta somaram R$ 41 mil. Desse total, R$ 500 foram transferidos para a conta de Vitória, R$ 19 mil para uma conta de Gabriel, R$ 21 mil para outra conta dele e o restante em transferências para mais pessoas.

Investigação

O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial. Durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão e das prisões temporárias, os policiais encontraram porções de maconha, haxixe, cocaína e dezenas de psicotrópicos que a polícia suspeita terem sido usados para dopar a vítima.

A influencer e Gabriel foram reconhecidos por fotos. Vitória tem 1,1 milhão de seguidores em uma rede social e antes dizia ter um relacionamento com Gabriel.

Durante a audiência depois da prisão, a influencer alegou que os medicamentos seriam para uso próprio. Em nota, sua assessoria de imprensa disse que "os fatos narrados pela acusação não condizem com a verdade". A empresa que representa Gabriel não foi localizada.

Leia nota na íntegra:

Diante dos noticiários veiculados pela imprensa, a LV Assessoria de Imprensa da influenciadora Vitória Guarizo vem a público reforçar que os fatos narrados pela acusação não condizem com a verdade e serão em tempo oportuno devidamente esclarecidos. A defesa de Vitória, liderada através da Dra. Larah Rainov (OAB/SP 391.090), garante que está reunindo as provas necessárias para provar a inocência da nossa cliente.