Virada Cultural tem arrastão, assaltos, furtos e show interrompido em São Paulo

A Virada Cultural, evento tradicional promovido pela prefeitura de São Paulo, fio marcada por uma madrugada violenta do sábado (28) para domingo (29) no palco principal do evento, no Vale do Anhabaú.

De acordo com registros do g1, houve diversos arrastões, roubos e furtos de celulares, agressões e a interrupção de um show por causa da confusão.

A reportagem presenciou agentes da Polícia Militar (PM) batendo com cassetete numa estudante, que ficou sangrando e precisou de atendimento médico. Outras pessoas também ficaram feridas após terem sido agredidas por grupos de 30 a 50 criminosos.

A violência, inclusive fez com que o show de Kevinho, programado para as 23h de sábado, fosse paralisado antes do fim. O funkeiro afirmou que pessoas estavam "se machucando" e que a decisão era uma orientação da prefeitura.

Estabelecimentos que vendiam comida e bebida no local também interromperam o serviço antes do previsto devido à insegurança. Funcionárias das lanchonetes relataram medo de ir embora da região e diziam que não teriam aceitado o trabalho se soubessem que a noite seria daquela forma — sentimento reverberado por outros profissionais que trabalhavam no evento.

Vinicius Vasconcelos, de 27 anos, era um dos mais exaltados no grupo. "Acontecem arrastões o tempo inteiro. Se a gente ficar parado aqui, a gente vai ver um grupo de pessoas se aproximando de alguém... Eles escolhem alguém e batem até pegar as coisas dessa pessoa", explica.

Ele afirmou que a mudança na organização do evento, que passou a ser mais concentrado no Vale neste ano, tornou o deslocamento entre palcos mais seguro, mas não houve "nenhuma melhora" na segurança além dessa. "A atuação da polícia é a mesma", disse.

Público ainda curte o evento

Mesmo com o sentimento de insegurança o público continuou a primeira Virada Cultural presencial depois de dois anos. Além de jovens, crianças e famílias também participaram da festa.

Veterana de Virada Cultural, Marcia de Souza, de 56 anos, estava na grade do palco principal na madrugada ao lado de sua sobrinha Maria Eduarda, de 13 anos, que foi ao evento pela primeira vez. Ela disse que sempre vem ao evento e que estava tranquila em relação à segurança.